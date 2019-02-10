Bolu Dağı'nda yol kenarına atılan valizin içinden ceset çıktı (2)

BAŞI KESİLMİŞ

Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu Bakacak mevkiinde yol kenarına atılan valizin içerisinde bulunan cesetle ilgili olay yerinde inceleme yapıldı. 4 ay önce öldürüldüğü düşünülen kimliği belirsiz kadının başının balta ile kesilerek ayrı poşet ile birlikte valize konulduğu bildirildi. Cesedin otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi.