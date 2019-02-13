Bolu'da sahte para operasyonu: 3 tutuklama

BOLU'da, polisin düzenlediği operasyonda 2 bin 600 lira sahte para ile yakalanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bazı iş yerlerinde sahte para ile alışveriş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, sahte para kullanıldığı iddia edilen iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmada F.Ç. (35), Ş.D. (25) ve Ş.D.Ö. (29) adlı şüpheliler tespit edildi. Şüpheli 3 kişinin üzerinde yapılan aramalarda 2 bin 600 lira sahte para ile marketlerden aldıkları ürünler ve para üstü ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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