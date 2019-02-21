Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 125 şişe kaçak içki ele geçirilirken, büfe işleten H.K. (27), gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, büfe işleten H.K.'nin piyasaya kaçak içki sürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda, 125 şişe kaçak içki ele geçirildi. Büfe işleten H.K., gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.
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Bolu'da kaçak içki satan büfeciye gözaltı
Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 125 şişe kaçak içki ele geçirilirken, büfe işleten H.K. (27), gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü...
Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 125 şişe kaçak içki ele geçirilirken, büfe işleten H.K. (27), gözaltına alındı.
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