Bolu'da FETÖ/PDY operasyonu: 2 gözaltı

BOLU'da, polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda meslekten ihraç edilen 2 komiser yardımcısı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda örgüt üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek bunları FETÖ mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine, soruların dağıtıldığı illerde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte yapılan operasyonda, daha önceden meslekten ihraç edilen komiser yardımcıları C.Ö. ve H.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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