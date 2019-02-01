Bolu'da DAEŞ operasyonu: 1 tutuklama

BOLU'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve daha önceden de hakkında aynı suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Dural Doğanbaş tutuklandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği bir operasyonda Dural Doğanbaş'ı evinde gözaltına aldı. Hakkında daha önceden de 'DEAŞ üyesi olmak' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıkan Doğanbaş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dural Doğanbaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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