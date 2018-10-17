Boğulup, yakılan kadının katil zanlısı sevgilisi çıktı

ANKARA'da yaklaşık 3 yıl önce boğularak öldürüldükten sonra evi ateşe verilen Uzay Çebi'nin (43) katil zanlısı, sevgilisi çıktı. Polis ekiplerinin teknik takibi ve titiz çalışması sonucu yakalanan dolmuş şoförü Fazlı Tekeli (53) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 19 Ocak 2015 tarihinde Çankaya ilçesi Küçükesat Mahallesi'nde meydana geldi. Kızılay'da büfe işleten Uzay Çebi'nin evinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Olayın ilk günü, Çebi'nin yangında öldüğü üzerinde duruldu, ancak yapılan otopsi sonrası cinayet ortaya çıktı. Otopsi raporunda, Çebi'nin boğularak öldürüldüğü ve canlı olarak yanmadığı ifade edildi. Polis ekipleri, bu rapor üzerine araştırma yaptı ancak o dönem bir sonuca ulaşamadı.

Bir süre önce Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için özel bir ekip kuruldu. Bunun üzerine konuyla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yeniden görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporu değerlendiren polis ekipleri, olayla ilgili şüphelileri de incelemeye aldı.

CEP TELEFONU SİNYALLERİ YAKALATTI

Polis ekipleri, yapılan çalışma sonucu Çebi'nin, dolmuş şoförü sevgilisi Fazlı Tekeli üzerinde yoğunlaştı. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden Fazlı Tekeli'nin olay günü gittiği adresleri kontrol eden polis ekipleri, yapılan cep telefonu aramalarını da incelemeye aldı. Olay günü normal güzergahından çıkarak farklı adreslere gittiği tespit edilen ve cep telefonu sinyallerine göre Uzay Çebi ile aynı bölgede olduğu belirlenen Fazlı Tekeli, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Sevgilisini boğarak öldürdüğü ve daha sonra cinayeti örtbas etmek için eve ataşe verdiği öne sürülen Fazlı Tekeli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Fazlı Tekeli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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