Bodrumlu turizmci, Küba'da gözaltına alındı

BODRUM'da otel ve tur acentesi sahibi olan Oktay B. (45) iş bağlantısı için gittiği Küba'da geçen 7 Nisan'da, insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. Oktay B.'nin Türkiye'deki avukatını arayıp, yardım istediği öğrenildi.Bodrum Bitez Mahallesi'nde otel ve tur acentesi işleten, düzenlediği Küba'nın kültürünü tanıtan etkinliklerle tanınan turizmci Oktay B., geçen ocak ayında, iş bağlantıları için bu ülkeye gitti. Otelinde düzenlediği Küba gecelerinde, Kübalı sanatçıların sahne almasını sağlamasıyla bilinen Oktay B., geçen 7 Nisan'da Küba'nın Cienfiyagus şehrinde polis tarafından gözaltına alındı. Sahibi olduğu acente aracılığıyla Küba'ya çok sayıda turist de gönderip, vize işlemleri için de yardımcı olan Oktay B.'nin insan kaçakçılığı suçundan gözaltına alındığı ileri sürüldü. Bekar olan Oktay B.'nin Türkiye'deki avukatını arayıp, yardım istediği öğrenildi.Oktay B.'nin sahibi olduğu otelin müdürü Ersun Şahin, olayı duyunca şaşırdıklarını belirtip, "Mutlaka bir yanlışlık olmalı. Böyle saçma bir suçlama olamaz. Oktay B., bırakın insan kaçakçılığını, Türkiye'de kaçak çalıştırılan Kübalılar'ın haklarını savunan, onlar için mücadele eden biridir. Onun bu tutumunu herkes bilir. Biz de şu anda kendisine ulaşamıyoruz. Burada annesi, babası ve diğer aile fertleri perişan durumda. Herhangi bir net suçlama da olmadığını öğrendik. Ancak Küba'da şu anda çok zor şartlar altında tutulduğunu biliyoruz. Ulaşabildiğimiz milletvekilleri ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden bu konuda yardım istiyoruz" dedi.

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