Bodrum'daki kaçak göçmen faciasına 'Kapan' operasyonu: 7 gözaltı (2)

ŞÜPHELİLERDEN 5'İ ADLİYEDE

Bodrum açıklarında 3 kaçak göçmenin öldüğü, 16'sının kurtarıldığı olayda, yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nde işlemleri tamamlanan Ö.T, E.B., A.A.Ş., H.M. ile E.M., 'göçmen kaçakçılığı ve kasten öldürme' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheliler E.B. ve N.T.'nin sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, kaçakların içinde bulunduğu teknenin battığı yerden çıkarılması için çalışma yapıldı. Sahil Güvenlik Güney Ege Komutanlığı dalış ekibi tarafından bugün öğle saatlerinde, su altı balonuyla yapılan çalışmanın ardından yüzeye çıkarılan tekne, Bodrum Limanı'na çekildi.



Cavit AKGÜN/MUĞLA, ()



FOTOĞRAFLI