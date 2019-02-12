Bodrum'da uyuşturucuya 3 gözaltı

BODRUM'da, uyuşturucu madde sattıkları öne sürülen, bir otelin 3 personeli şehirlerarası otobüs terminalinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Biri 18 yaşından küçük 3 şüpheli, adliyeden serbest kaldı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki bir otelde çalışan C.A.Z. ve D.Ö.'nün Turgutreis Mahallesi'nde uyuşturucu sattığını belirledi. Takibe alınan şüphelilerden C.A.Z.'nin İstanbul'dan temin ettiği uyuşturucuyu pazar günü otobüs ile Bodrum'a getireceği tespit edildi. Operasyon için harekete geçen polis, pazar sabahı saat 08.00'de Bodrum Otobüs Terminali'nde, şehirlerarası otobüsten inen C.A.Z. ile suç ortağını karşılamaya gelen B.K.'yi yakaladı. İkiliye yardım ettiği öne sürülen 18 yaşından küçük D.Ö. de otelin personel lojmanında gözaltına alındı.

C.A.Z.'nin üzerinde iç çamaşırına gizlenmiş halde 30 gram skunk, 3 gram eroin ve 1 gram bonzai bulundu. D.Ö.'nün üzerinde ise 2 gram skunk ele geçirildi. Şüphelilerin kaldığı personel lojmanındaki odalarda yapılan aramalarda 1 hassas terazi ve 33 uyuşturucu hap bulundu. Uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyeden 'uyuşturucu kullanmak' suçundan işlem yapılıp, serbest bırakıldı.



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