Bodrum'da uyuşturucuya 3 gözaltı (2)- Yeniden

BODRUM'da bir otelde çalışan ve uyuşturucu madde sattığı belirlenen biri 18 yaşından küçük 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki otelde çalışan C.A.Z. ve D.Ö.'nün, Turgutreis Mahallesi'nde uyuşturucu sattığını belirledi. Takibe alınan şüphelilerden C.A.Z.'nin İstanbul'dan temin ettiği uyuşturucuyu pazar günü otobüsle Bodrum'a getireceği tespit edildi. Operasyon için harekete geçen polis, pazar sabahı saat 08.00'de Bodrum Otobüs Terminali'nde, şehirlerarası otobüsten inen C.A.Z. ile onu karşılamaya gelen B.K.'yi yakaladı. İki şüpheliye yardım ettiği belirlenen 18 yaşından küçük D.Ö. de otelin personel lojmanında gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERDEN UYUŞTURUCU SATIN ALAN 3 KİŞİYE DE İŞLEM YAPILDI

C.A.Z.'nin üst aramasında iç çamaşırına gizlenmiş halde 30 gram skunk, 3 gram eroin ve 1 gram bonzai ele geçirildi. D.Ö.'nün üstünde ise 2 gram skunk bulunurken, şüphelilerin kaldığı personel lojmanındaki odalarda yapılan aramalarda 1 hassas terazi ve 33 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli bugün işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.

BİRİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden C.A.Z. tutuklanırken, B.K. ve D.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında şüphelilerden uyuşturucu madde satın aldığı belirlenen 3 kişi de yakalanarak 'uyuşturucu kullanmak' suçundan işlem yapılıp serbest bırakıldı.



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