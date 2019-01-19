Bodrum'da uyuşturucu madde satıcılarına operasyon: 2 tutuklama

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışma sonucunda M.K. ve S.B.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Bir süre takibe alınan şüphelilerin ilçe merkezindeki evine düzenlenen operasyonda M.K. ve S.B.'nin dışında B.T. ile A.D. isimli iki kadın daha gözaltına alındı.Yapılan aramada yüklü miktarda skunk maddesi, 2 öğütücü ile 1 hassas terazi ile ayrıca içerisinde uyuşturucu madde satışı yaptıkları kişilerin isimleri ve yapılan satışların parasal değerlerinin yazıldığı bir not defteri ele geçirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.T. ve A.D.'ye uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken, M.K. ve S.B. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçunda sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

FOTOĞRAFLI