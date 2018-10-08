Bitlis'te otomobilden 13 kilo eroin çıktı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,()-BİTLİS'te, polisin yaptığı yol kontrolünde durdurulan bir otomobilde 13 kilo 375 gram eroin ele geçirildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama noktasında yol kontrolü yaptı. Kontrolde, şüphe üzerine bir araç durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, gizli bölmelere zulalanmış 26 paket halinde 13 kilo 375 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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