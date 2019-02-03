Bitlis'te kafenin teras çatısı çöktü: 1 ölü, 7 yaralı (2)

VALİ, OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, teras çatısı kar birikintisi yüzünden çöken, Tayfun Sulak'ın (22) yaşamını yitirdiği, 3'ü asker 7 kişinin de yaralandığı Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki kafeye gelip, incelemelerde bulundu. Vali Çağatay, tedaviye alınan yaralıları da hastanede ziyaret etti. Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Çağatay, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Vali Çağatay, "Maalesef kar yoğunluğundan dolayı bugün bir kaza meydana geldi. Bitlis şehir merkezinde bulunan bir kafenin teras çatısı karın ağırlığına dayanamayarak çöktü ve 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. Diğer yaralılarımız iyi, bugün taburcu olacak durumdalar. Allah bir daha bugünleri yaşatmasın. Bitlis bu sene çok zor bir kış geçiriyor. Ekiplerimiz müdahale ediyor ama ne yazık ki bu tür kazalar da yaşanıyor. Vefat eden kardeşimize Allah'tan rahmet, geride kalanlara da sabır diliyorum" dedi.

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