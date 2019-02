Bitlis'te gösteri ve yürüyüşler 10 gün yasaklandı

BİTLİS Valiliği, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in sürdürdüğü açlık grevinin 100'üncü günü nedeniyle kentte yapılması planlanan her türlü eylem ve etkinliklerin 10 gün boyunca yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada teröristbaşı Abdullah Öcalan'a uygulanan ceza infaz koşullarını protesto etmek amacıyla DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in başlattığı açlık grevinin 100'üncü gününde, farklı illerden milletvekillerinin katılımıyla 15 Şubat günü eylem ve yürüyüş yapılması planlandığı anlatılarak, şöyle denildi:

"15 Şubat tarihinde saat 12.00’da Leyla Güven’in evinin önünde yapılacak bir basın açıklaması ile tamamlanacak yürüyüşlerin planlandığı, yürüyüşlerin il merkezlerinden müzahir kitlenin katılımıyla başlayacağı, olası bir engelleme durumunda milletvekillerinin yürüyüşe tek başlarına devam edeceği, milletvekillerinin Leyla Güven’in fotoğrafı ve 100'üncü günü temsilen '100. Gününde Leyla’ya Tecridi Kırmaya' sloganının yazılı olduğu bir önlük giyecekleri, il ve ilçe şehir merkezlerinin yürüyerek, geri kalan mesafelerin araçla gidileceği, her ilin milletvekilinin kendi ilinden güzergahlara dahil olacak şekilde planlamaların yapıldığı şeklinde bilgiler elde edilmiştir. Yukarıda izah edildiği üzere yapılması söz konusu etkinliklerin, terör örgütleri ve marjinal gruplarca kargaşa ortamı oluşturmak amacıyla hedef olarak seçilebileceği ve toplumsal barışı zedeleyebilecek provokatif eylemlere tevessül edilebileceği de dikkate alındığında, bu eylemlerin konusu ve içeriği itibariyle kamu düzeni ve güvenliğine olumsuz etki edebilecek, toplumun refah, huzur ve mutluluğu ile bağdaşmayacak nitelikte, ayrıca terör örgütlerinin karşıt görüşlü kişi ve gruplara yönelik canlı bomba, suikast, silahlı saldırı vb. eylemlerin yapılabileceği, göz önünde bulunduğunda, genel sağlığı veya başkalarının hak ve özgürlüklerini ciddi şekilde bozacak olaylara sebebiyet verilebileceği, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçların işlenerek, halk üzerinde infiale sebep olabileceğine dair açık ve yakın tehlike olduğu değerlendirmektedir."

Açıklamanın devamında "Bu gerekçeler doğrultusunda; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22/02/2019 tarihlerinde ilimiz mülki sınırları içerisinde yukarıda belirtilen eylem ve etkinliklerle ilgili tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konser, panel, konferans, temsil ve benzeri her türlü eylem ve etkinlikler yasakanmıştır" denildi.



YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×