Bitlis'te bazı bölgeler 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

BİTLİS Valiliği, il merkezi ve 4 ilçede bazı alanların bir yıllığına 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, il merkezi ile Güroymak, Mutki, Hizan ve Tatvan ilçelerinde ki bazı bölgelerin, 12 ay süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, il merkezi ve ilçelerdeki belirlenen alanlar, Cumhurbaşkanlığının 16 Ocak 2019 tarihli ve 660 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 01 Ocak- 31 Aralık 2019 tarihleri arasında 'geçici özel güvenlik bölgesi' olarak ilan edildiği bildirildi. Geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiler Bitlis Valiliğinin internet adresinden paylaşıldı.

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