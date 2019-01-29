Birecik’te DEDAŞ çalışanlarını darp eden 5 kişi tutuklandı

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, kaçak elektrik denetimi yapan Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. çalışanlarını darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i, tutuklandı.

Birecik ilçesinin Almaşar Mahallesi'nde kaçak elektrik denetimine çıkan DEDAŞ çalışanları A.Y. ve H.Ş.'nin içinde bulunduğu araç, mahalle sakini bir grup tarafından durduruldu. Görevlilerin kaçak elektrik denetimini yapmasını engelleyen kalabalık, iddiaya göre silahla tehdit ettikleri 2 görevliyi darp edip, cep telefonları ile bilgisayarlarına zarar verip kaçtı. Olayın ardından jandarmaya başvuran DEDAŞ görevlilerinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada 8 kişi gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ferdi K., Cumali K., İsmail K., Ahmet G. ve Mehmet Ali K. tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×