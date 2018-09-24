Bir haftadır kayıp avukat, iple ağaca asılı bulundu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK’te, 1 haftadır kendisinden haber alınamayan avukat Metin C. (53) iple ağaca asılı bulundu. İntihar ettiği üzerinde durulan avukatın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

Karabük Barosu'na kayıtlı avukat Metin C., Şirinevler Mahallesi'ndeki evine geçen pazartesi günü akşamı dönmeyince ailesi polise kayıp ihbarında bulundu. Tüm aramalara rağmen avukat ve otomobili bulunamadı. Karabük'ü ilçesi Ovacık'a bağlayan yol üzerinde Bürnük Köyü mevkiinde patika yoldan traktörü ile geçen bir vatandaş otomobili görüp jandarmayı aradı. Gelen ekipler, otomobile yakın bir mesafedeki ağaçta Metin C.'nin iple asılı cesedini buldu.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından evli ve 2 çocuk babası Metin C.'nin cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bunalıma girip intihar ettiği üzerinde durulan Metin C.'nin kesin ölüm nedeni otopside belli olacak. Avukat Metin C.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.



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