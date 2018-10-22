Bir haftada 18 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 1 haftada yurt içinde yapılan operasyonlarda 1'i sözde üst düzey olmak üzere 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son bir haftada iç güvenlik operasyonları kapsamında güvenlik güçleri tarafından 2 bin 829 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 956 terör (PKK/KCK 199, Sol 19, DEAŞ 71, FETÖ/PDY 667), 4 bin 954 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 187 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 6 bin 97 kişi gözaltına alındı.

18 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ayrıca ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, terörden arananlar listesinin gri kategorisinde bulunan Zülfikar kod adlı Yusuf Tunç'un da aralarında bulunduğu 18 terörist (2 ölü, 16 sağ) etkisiz hale getirildi.

Yapılan operasyonlarda 7 ilde 19 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilirken, 19'u ağır ve uzun namlulu toplam 34 silah, 17 el bombası, 48 kilogram patlayıcı madde ile 1747 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi, 20 adet el yapımı patlayıcı ve mayın da imha edildi.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Uyuşturucu ve Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 3 bin 558 operasyonda; 1 ton 466 kilogram esrar, 500 kilogram eroin, 11,5 kilogram kokain, 31 kilogram afyon, 2,8 kilogram sentetik kannabinoid maddesi, 7 kilogram metamfetamin, 3 bin 359 adet sentetik ecza, 16 bin 940 adet ecstasy, 140 bin 324 adet captagon ve 1 bin 767 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca 375 bin 48 paket kaçak sigara ve 48 bin 815 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken bu operasyonlar kapsamında 4 bin 954 kişi gözaltına alındı.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında da, terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 250 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 227 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında ise 641'i denizlerde olmak üzere 6 bin 678 düzensiz göçmen yakalanarak, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 187 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.

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