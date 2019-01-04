Bir bölümü 'yanlışlıkla' yıkılan tarihi bina tamamen yıkıldı

ZONGULDAK Belediyesi ekiplerinin, 5 ay önce atıl durumda olan ve tehlike oluşturan binalara yönelik çalışması sırasında, yanlışlıkla bir bölümünü yıktığı koruma altındaki tarihi bina, mevcut haliyle tehlike oluşturduğu gerekçesiyle Belediye tarafından tamamen yıkıldı.

Zonguldak Belediyesi, geçen Temmuz ayında, kullanılmayan ve yıkılma tehlikesi bulunan 76 bina için yıkım kararı aldı. Yıkım kararı alınan yapılar arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Karabük Bölge Müdürlüğü tarafından koruma altında olan Mithatpaşa Mahallesi Sağlık Sokak'taki tarihi Fransız evlerinden biri de vardı. Belediye ekiplerinin tarihi binada başlattığı yıkım çalışması, mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine Koruma Kurulu tarafından durduruldu. Ancak binanın bir bölümünün iş makinesi tarafından yıkıldığı belirlendi. Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, binanın 'yanlışlıkla' yıkıldığını ifade etti.

ONAY ÇIKTI, TAMAMEN YIKILDI

Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Karabük Bölge Müdürlüğü, binanın mevcut haliyle tehlike oluşturduğuna karar vererek, tamamen yıkılmasına onay verdi. Zonguldak Valiliği'nin de kararı doğrultusunda Belediye ekipleri, bugün iş makinesiyle binayı tamamen yıktı.

Mithatpaşa Mahalle Muhtarı Şaban Yılmaz, bir bölümü yıkılan tescilli binanın mevcut durumuyla tehlike arz ettiğini anlatarak, "Oradaki yıkım durdurulmuştu. Valilik ve Belediyemizin verdiği kararla binanın yıkım kararı çıktı. Orada iki bina vardı. Birinde oturanlar vardı. Onlarda çıkarıldı ve binalar yıkıldı. Yıkılan bina tescilli binadır. Mahallemizde tarihi binalarımız var, metruk binalarımız var. Tarihi olanlar duruyor, tarihi olmayanlar yıkıldı. Tarihi olup da tehlikeli durumda olanlarda var. Bunların da yıkılmasını istiyoruz. Çünkü her an yıkılabilecek durumdalar" dedi.



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