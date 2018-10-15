Bingöl'de PKK patlayıcı ve mühimmatları ile uyuşturucu ele geçirildi

BİNGÖL'de İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Genç ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda el yapımı patlayıcılar, 2 sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ile 168 kilogram esrar ele geçirildi. Genç...

Bingöl'de PKK patlayıcı ve mühimmatları ile uyuşturucu ele geçirildi
BİNGÖL'de İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Genç ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda el yapımı patlayıcılar, 2 sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ile 168 kilogram esrar ele geçirildi.
Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen ve 2 sığınak içerisinde gizlenmiş el yapımı patlayıcılar ile çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirildiği operasyon ile ilgili Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; Genç İlçesi mülki sınırları içerisinde icra edilen operasyon neticesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan 2 adet sığınak içerisinde ve araziye tuzaklanmış; 6 adet büyük tüp içerisine hazırlanmış 300 kg ağırlığında el yapımı patlayıcı, 1 adet uzaktan kumanda alıcı ile araziye tuzaklanmış 2x 20 kg. ağırlığında el yapımı patlayıcı, 2 adet elektrikli fünye, 40 metre uzunluğunda kablo, 1 adet şişme bot ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi. Ayrıca, yine Genç ilçesinde arazide kurutulmaya bırakılmış 162 ve bir araç içerisinde 6 kilo olmak üzere toplam 168 kilogram esrarın ele geçirilerek, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

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