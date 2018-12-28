Binanın dış yalıtımı otomobillerin üzerine düştü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta bir binanın dış cephe yalıtımı gece saatlerinde büyük bir gürültüyle yerinden koparak park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü, otomobiller kullanılmaz hale geldi.

Olay, merkez Gedemen Mahallesi'ndeki Kaplan Sitesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde sitenin A bloğunun dış cephe yalıtımının bir bölümü koparak büyük bir gürültüyle park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Sese uyanan site sakinleri, dışarı çıktıklarında park halindeki 2 otomobilin kullanılmaz hale geldiğini 2 otomobilde ise hasar meydana geldiğini gördü.

Site sakinlerinden Cengiz Evren, gürültü üzerine dışarı çıktıklarına karşılaştıkları manzara karşısında şoke olduklarını belirterek, "Gürültüyü duyunca hemen aşağı koştuk. Bu manzarayla karşılaştık. Benim otomobilim de kullanılmaz halde. Mağdur durumdayız, hakkımızı arıyoruz. Müteahhitle görüştük. Kendisi 4 yıl önce apartmanı teslim ettiğini söyledi" dedi.

Olayda diğer ağır hasar gören otomobilin sahibi Mehmet Uçar ise olayın saat 05.20 sıralarında meydana geldiğini belirterek, "O esnada bir ses duydum, çıktığımda arabalar bu şekildeydi" dedi.

İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

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