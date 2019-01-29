Biga'da TIR'lar çarpıştı: 1 ölü

Safiye Tarı GÜNER/BİGA (Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, aynı firmaya ait TIR'a arkadan çarpan TIR sürücüsü M.G., yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde, Biga'ya bağlı Güvemalan köyü yakınlarında meydana geldi. Aynı firmaya ait 2 TIR, Bandırma- Çanakkale yönünde giderken, 34 YC 225 plakalı TIR'ın sürücüsü Y.E., önüne aniden koyun sürüsü çıkınca frene basarak, durdu. Bu sırada arkadan gelen 34 GJK 55 plakalı TIR'ın sürücüsü M.G. ise duramayıp, Y.E.'nin aracına çarptı. Kazada TIR'ın içinde sıkışan M.G., olay yerinde hayatını kaybetti. İhbarla gelen itfaiye görevlilerinin araçtan çıkardığı M.G.'nin cansız bedeni, Biga Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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