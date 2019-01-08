Beytüşşebap'ta trafodaki yangın büyümeden söndürüldü

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde elektrik trafosunda aşırı yüklenmeden çıktığı sanılan yangın büyümeden söndürüldü. Ekipler, kesintiye yol açan trafonun onarılması için çalışma başlattı.

Beytüşşebap Kaymakamlığı'nın karşısında bulunan elektrik trafosunda bugün öğle saatlerinde aşırı yüklenmeden kaynaklı olduğu sanılan yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından DEDAŞ ekipleri, trafonun enerjisini keserek onarım çalışması başlattı.

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