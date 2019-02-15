Beytüşşebap'ta PKK operasyonu: 11 gözaltı 

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri belirlenen şüphelilere bu sabah eş zamanlı operasyon yapıldı. Polis ve jandarma ekipleri tarafından ortak gerçekleştirilen operasyonda 7'si ilçe merkezinde 4'ü farklı köylerde ikamet eden 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Beytüşşebap Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor.

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