 Beyoğlu'nda itfaiye aracı kaza yaptı (1)

Özgür EREN/ İSTANBUL, () BEYOĞLU Piyalepaşa Bulvarı'nda ihbara giden itfaiye aracı devrildi. Kazada aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye götürüldü.
(FOTOĞRAF)
Özgür EREN/ İSTANBUL, () BEYOĞLU Piyalepaşa Bulvarı'nda ihbara giden itfaiye aracı devrildi. Kazada aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye götürüldü. (FOTOĞRAF)
Özgür EREN/ İSTANBUL, () BEYOĞLU Piyalepaşa Bulvarı'nda ihbara giden itfaiye aracı devrildi. Kazada aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye götürüldü.
(FOTOĞRAF)