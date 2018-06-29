 Beykoz'da fabrika yangını (2)

İSTANBUL, () BEYKOZ Yalıköy'de bulunan eski kundura fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Dumanlar bir çok ilçeden görülüyor.
(FOTOĞRAF)
İSTANBUL, () BEYKOZ Yalıköy'de bulunan eski kundura fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Dumanlar bir çok ilçeden görülüyor. (FOTOĞRAF)
İSTANBUL, () BEYKOZ Yalıköy'de bulunan eski kundura fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Dumanlar bir çok ilçeden görülüyor.
(FOTOĞRAF)