Beşiktaş'ta lüks otelde terör operasyonu...(1)

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,()-İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde operasyon düzenliyor. Ekiplerin bir ihbar üzerine FETÖ operasyonu düzenledikleri öğrenildi. (FOTOĞRAF)

Beşiktaş'ta lüks otelde terör operasyonu...(1)

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,()-İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde operasyon düzenliyor. Ekiplerin bir ihbar üzerine FETÖ operasyonu düzenledikleri öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

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