Berberde uyuşturucuya tutuklama

GAZİANTEP'te, bir berbere düzenlenen uyuşturucu operasyonunda işletme sahibi ile yanında çalışan 2 kişi gözaltına alındı. 3 şüpheliden biri tutuklandı diğerleri serbest bırakıldı.Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akkent Mahallesi'ndeki bir berberde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. G.D. tarafından işletilen berbere operasyon düzenleyen polis, işyerinde yaptığı aramada; 14.20 gram metamfetamin, 8 gram esrar maddesi, 82 uyuşturucu hap, 2 tabanca, 1 pompalı tüfek, 53 tabanca mermisi, 10 av tüfeği fişeği, 3 bıçak ele geçirdi. Çalıntı olduğu tahmin edilen çok sayıda elektronik eşyanın da bulunduğu işyeri sahibi G.D. ile yanındaki S.D. ve Y.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, G.D. tutuklanarak cezaevine konuldu.FOTOĞRAFLI