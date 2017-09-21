Belediye görevlileri hakkında ek gözaltı süresi

18 Eylül Pazartesi günü Kepez Göçerler bölgesinde oturan CHP il delegesi Mustafa Çiftçi ve aynı bölgedeki bir sitenin bekçisi, yürüyüş yaptıkları sırada çalılıklar içinde Atatürk heykeli buldu. CHP'li delegenin İl Başkanı Mustafa Erdem'e haber vermesiyle ortaya çıkan olayla ilgili Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri ve Foto Film Şubesi ekipleri bölgede inceleme yaptı. Ardından heykel çalılık alandan kaldırılarak muhafaza altına alındı.



Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü polyester malzemeden imal edilmiş Atatürk heykelinin kim ya da kimler tarafından çalılık alana atıldığını araştırırken, Kepez Belediye Başkanı Ak Partili Hakan Tütüncü yaptığı yazılı açıklamada, Atatürk heykelinin kapanan eski Varsak Belde Belediyesi'nin bahçesinde yer alan ve mevcut imar planlarına göre 5 yıl önce yol yapım çalışmaları sırasında zarara uğramaması için kaldırılan heykel olduğunu kaydetti. Heykelin 5 yıldır muhafaza edildiği Fen İşleri Müdürlüğü'nün Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki deposunda gerekli kontrollerin yapıldığını, daha sonra heykelin yerinde olmadığını tespit ettiklerini belirten Başkan Tütüncü, konuyla ilgili tutanak tutarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulunduklarını açıkladı.



"3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA"



Başkan Tütüncü'nün şikayetinin ardından, belediyenin Fen İşleri Müdürlüğünün Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki deposunda görevli 3 kişi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alındı.



"ATATÜRK VE DEVLET BÜYÜKLERİNE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR"



'Atatürk'e karşı işlenen suçlar ve devlet büyüklerine karşı işlenen suçlar' kapsamında gözaltına alınan 3 kişinin sorguları devam ediyor. Emniyet Müdürlüğü, şüphelilerin sorgusunun tamamlanması için 1 gün ek gözaltı süresi aldı. Şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.