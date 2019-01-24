Belediye binasını kurşunlayan saldırgan adliyede

Dinçer AKBİR- Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, 3 yıldır işsiz olan ve girdiği bunalım nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına tabancayla 5 el ateş açan Hızır K. (50), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit'teki hizmet binasında meydana geldi. Yaklaşık 3 yıldır işsiz olduğu ve psikolojik sorunlarının bulunduğu öğrenilen Hızır K., belediye binasının otopark kısmına gelerek, yanındaki tabancayla binaya doğru 5 el ateş etti. Mermilerden biri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun makam odasına isabet etti. Olay sırasında Karaosmanoğlu'nun toplantı nedeniyle İstanbul'da olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Hızır K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Hızır K.'nin olayda kullandığı 7.65 çapındaki tabancanın ruhsatsız olduğu belirtildi.

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