Bebek ve çocuklarıyla Yunan adalarına kaçmak istediler

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan 64 kaçak göçmen, bindikleri lastik botta yakalandı. Kaçakların yanında, birkaç aylık bebeğin de bulunduğu 11 çocuk olduğu görüldü.

Devriye görevi yürüten sahil güvenlik botundaki ekip, geçen Pazartesi günü, Kuşadası'nın Davutlar bölgesi açıklarında lastik bot belirledi. Durdurulan lastik bottaki 31'i Orta Afrika, 20'si Afganistan, 12'si Kongo ve 1'i Eritre uyruklu toplam 64 kaçak göçmen yakalandı. Birkaç aylık bebek ile 10 çocuk ve 19 kadının aralarında bulunduğu kaçak göçmenler, sahil güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, işlemleri sonrası Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×