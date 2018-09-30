Bebeğini öldürmekten müebbet alan anne, İstinaf'ta beraat etti

ERZURUM'da bebeklerini öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Harun Şimşek'in (48) cezasını İstinaf Mahkemesi yerinde bulurken, aynı cezayı alan sevgilisi Dilara Kübra A. (22) ise delil yetersizliğinden beraat etti. Dilara Kübra A., beraat kararı ile birlikte tahliye edilirken, Harun Şimşek'in dosyayı Yargıtay'a gönderildi.Özel bir şirkette işçi olarak çalışan evli Harun Şimşek, kızının arkadaşı Dilara Kübra A. ile ilişki yaşadı. Bu ilişkiden hamile kalan ve bol kıyafetler giyerek bunu ailesinden saklayan Dilara Kübra A., 7 Ocak 2016 tarihinde, Horasan Devlet Hastanesi'nde erkek çocuk dünyaya getirdi. Bebekten 'topuk kanı' alınmaması ve gerekli aşıların yapılmaması üzerine hastane görevlileri, durumu yetkili makamlara bildirdi. Horasan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Harun Şimşek, bebeği Kars Çocuk Esirgeme Kurumu'na götürürken yolda öldüğünü fark ettiğini, kendisinin de yoldaki nalburdan kazma ve kürek alıp, kıyafetleriyle Sarıkamış ilçesine bağlı Karaurgan köyü yakınlarında toprağa gömdüğünü ileri sürdü. Harun Şimşek'in tarifi üzerine olay yeri inceleme ekipleri, bölgede araştırma yaptı, ancak şüphelinin gösterdiği yerde kazılan çukurda bebeğin cesedi bulunamadı. Harun Şimşek, 23 Mayıs 2016 tarihinde tutuklanarak, cezaevine kondu.'BEBEĞİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ'Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Harun Şimşek, mahkemede suçlamaları kabul etmedi. Dilara Kübra A. ve annesi Gülen A.'yı suçlayan Harun Şimşek, sevdiğini ele vermemek için suçu üstlendiğini iddia etti. Şikâyetçi sıfatı ile dinlenen Dilara Kübra A. ve annesi Gülen A. hakkında da soruşturma başlatıldı. Dilara Kübra A., Harun Şimşek ile suçu birlikte işlediği iddiasıyla 20 Aralık 2017'de tutuklanırken, annesi Gülen A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dilara Kübra A. ve annesi hakkında açılan dava Harun Şimşek'in dosyası ile birleştirildi. Tutuklu yargılanan Dilara Kübra A., bu kez bebeğini Harun Şimşek'in montunu üzerine kapatarak boğduğunu öne sürdü.AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALDILARMahkeme heyeti, 30 Mayıs 2018 günü görülen karar duruşmasında cesedin bulunamamasına rağmen Harun Şimşek ve Dilara Kübra A.'yı 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkûm etti. Heyet, iki sanık için de iyi hal indirimi uygulamadı. Aynı suçtan yargılanan Gülen A. ise beraat etti.İSTİNAF BERAAT VERDİSanık avukatları ve davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatının kararı istinaf etmesi üzerine dosya Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 1'nci Ceza Dairesi'nde incelendi. İstinaf Mahkemesi, Harun Şimşek'e verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Gülen A.'ya verilen beraat kararını yerine buldu. 1'nci Ceza Dairesi, Dilara Kübra A. Hakkında 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen mahkumiyet hükmünün kaldırılmasına karar verdi. İstinaf Mahkemesi tarafından, "Dilara Kübra A. hakkında kamu davası açılmış ise de sanığın tüm aşamalardaki inkara yönelik savunması ve tüm dosya kapsamına göre diğer sanık Harun'un çelişkili ve soyut beyanları dışında sanığın atılı suçu işlediğine dair cezalandırılmasına yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden masumiyet karinesi gözetilerek yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle sanığın beraatine" denildi.'10 AY SUÇSUZ YERE CEZAEVİNDE KALDI'1'nci Ceza Dairesi beraat kararı ile birlikte Dilara Kübra A.'nın tahliyesini kararlaştırdı. Harun Şimşek'in dosyası ise Yargıtay'a gönderildi. Gülen A.'nın avukatı Hacer Genç, yerel mahkemenin verdiği beraat kararının İstinaf tarafından da uygun bulunduğunu bildirdi. Dilara Kübra A.'nın avukatı Fatma Özen ise Harun Şimşek'in iftirası ise müvekkilin 10 ay suçsuz yere cezaevinde kaldığını söyledi. Avukat Fatma Özen, "Yargılama konusu olay, vicdanen herkesi rahatsız eden bir olay olduğundan ilk derece mahkemesi sanık baba ile birlikte annenin de iştirak dolayısıyla aynı cezayı almasını gerekli gördü. Müvekkilimin masumiyetine inanıyordum. Bölge Adliye Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını bozdu, isabetli bir karar verildi. Müvekkil olayın mağduru iken, faili pozisyonuna düştü ve 10 ay tutuklu kaldı. Dilara Kübra, genç yaşta yaşadığı tüm acıların üzerine biz topluma geri kazandırma sürecini ve adaptasyonunu hesap ederken, ağırlaştırılmış müebbet hapisle bir yara daha aldı. Ancak en nihayetinde yüce yargı, kanuna, hukuka ve vicdana uygun kararı vermiş oldu. Şimdi ilgileneceğimiz tek konu bebeğin ölü yada diri yerinin tespit edilmesine gayret etmek" diye konuştu.

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