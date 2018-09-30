Batman ve Edirne'de PKK/KCK operasyonu

BATMAN, () - BATMAN Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin Batman merkez ve Edirne'de düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 kişi, yakalandı. Gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü, tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Batman Emniyet Müdürlüğü'nden terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalara devam etmektedir. Bu kapsamda PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 6 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik Batman’da 5 adreste, Edirne ilinde ise 1 adreste olmak üzere toplam 6 adreste şahıslara yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan arama sonucunda suç unsuru dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca 2 şahıs adli kontrolle serbest bırakılmış, 3 şahıs mahkemece tutuklanmıştır."