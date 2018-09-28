Batman'da motosikletli tacizci yakalandı

BATMAN, ()- BATMAN'da, son 1,5 ayda motosikletle yanına yaklaştığı 5 kişiye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan H.T., tutuklandı.

Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde, son 1,5 ay içerisinde farklı yerlerde motosikletle yanına yaklaştığı kişilere cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen, mağdur ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, 3 gün önce kimliğini tespit ettikleri H.T.'yi, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Aynı yöntemle 5 farklı kişiye cinsel saldırıda bulunduğu tespit edilen H.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HAKKINDA 42 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 hükümlü ve tutuklunun kaçmasına yardım eden, 17 ayrı hırsızlık suçundan aranan, ayrıca hakkında 42 yıl 78 ay 115 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.P. de düzenlenen operasyonla yakalanıp, cezaevine teslim edildi.