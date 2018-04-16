Batman'da iki otomobil çarpıştı: 6 ölü, 5 yaralı (2)

MAÇTAN DÖNÜYORLARDI

Batman- Beşiri karayolunun 9'uncu kilometresinde dün gece meydana gelen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği 5 kişinin yaralandığı kazaya karışan araçlardan birinin, dün Diyarbarkır'da oynanan Amed Sportif Faaliyetler- Kastamonuspor 1966 maçını izledikten sonra evlerine dönen Agit Tarhan'ın kullandığı araç olduğu ortaya çıktı. Kazada, Tarhan yaşamını yitirirken, aynı araçta bulunan ve Amedspor Yönetim kurulu yedek üyesi olan Dilek Toprak'ın da yaralılar arasında olduğu belirtildi. Yaralıların tedavisi Batman Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

Amedspor'un taraftar grubu olan 'Direniş Grubu' yayınladığı mesajda, "Yastayız, başımız sağolsun, dualarınızı etkin etmeyiniz. Dün oynadığımız Kastamonu maçı için Batman'dan Diyarbakır'a gelen Batman Direniş ekibimiz dönüş yolunda kaza geçirmiştir. Yaşanan kazada Batman temsilcilerimizden Agit Tarhan hayatını kaybetmiş, Amedspor yedek yönetim kurulu üyesi Dilek Toprak ve beraberindeki 2 diğer kişi de yoğun bakımda olup hayati tehlikeleri devam etmektedir" denildi.

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