Batmak üzere olan bottaki 20 kaçak kurtarıldı

BODRUM'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Kilimli (Kalimnos) Adası'na geçmeye çalışırken, bindikleri lastik bot su alınca batma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu 19 kaçak ve 1 organizatör, sahil güvenlik tarafından kurtarıldı.

Bugün saat 04.30 sıralarında, Ortakent-Yahşi açıklarında devriye görevi yapan sahil güvenlik botu, kıyıdan 1 mil kadar açıkta, içinde kaçakların bulunduğu lastik bot olduğunu farkedip, yanlarına gitti. Su aldığı ve batmak üzere olduğu belirlenen 6 metrelik bottaki, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 kişi, sahil güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Bodrum Limanı'na getirilen Suriye ve Afganistan uyruklu kaçakların, Akyarlar Mahallesi'ndeki Aspat mevkisinden yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Kilimli Adası'na geçmek için denize açıldıklarını belirlendi. Lastik bot, yedeklenerek limana getirildi. Kaçaklar arasındaki, botu temin eden ve kullanan İran uyruklu M.K.'nin (35) ise organizatör olduğu belirlenip, gözaltına alındı. M.K., Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kaçakların ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne gönderileceği bildirildi.



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