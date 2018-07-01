Bataklığa saplanan köpeği itfaiye kurtardı

Ömer KOÇ/ELBİSTAN(Kahramanmaraş), () - KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde bataklığa saplanan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde bataklığa saplanan bir köpeği gören çocuklar, bir süre kendi imkanlarıyla hayvanı çıkarmaya çalıştı. Başarılı olamayan çocuklar, ailelerinin desteğiyle itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine giden ekipler, kısa sürede köpeği saplandığı bataklıktan çıkardı. Çocuklar da köpeği kurtaran itfaiye erlerine teşekkür etti.

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