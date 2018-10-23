Başkan Ertürk: Ey 1 dolara satılmış ruhlar, yüreğiniz yetiyorsa gelin

ANKARA'da, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, kendisini internetten yayınladığı videoda ölümle tehdit eden FETÖ/PDY'nin sözde Kanada sorumlusu Faruk Aslan'a tepki göstererek, "Devletimizin bekası, şehit ve gazilerimizin aziz hatıraları uğruna bir kere değil, bin kere ölürüz. Ey 1 dolara satılmış ruhlar, yüreğiniz yetiyorsa gelin" dedi.

FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin komuta merkezi olan Ankara'daki Akıncı Üssü'nden kalkarak halkı, TBMM'yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16'ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazanlıların yaptığı direnişi örgütleyen Belediye Başkanı Lokman Ertürk, terör örgütü üyesi Faruk Aslan tarafından tehdit edildi. FETÖ'nün sözde Kanada sorumlusu Faruk Aslan'ın, internette yayınlanan video kaydında Başkan Ertürk'ü hedef alarak, "O Kahramankazan muhtarı Lokman Ertürk var ya. Ben Türkiye'ye gelirsem Lokman'ı, Kazan meydanında asarım" dediği belirlendi.

'YÜREĞİNİZ YETİYORSA GELİN'

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, kendisini ölümle tehdit eden Aslan'a tepki göstererek şunları söyledi:

"Kahramankazan halkı o gece darbeci hainlere karşı tarihe altın harflerle yazılan bir destana imza attı. Darbe girişiminin komuta merkezini hainlere dar etti. Yalnızca Aziz Milletimizin değil, İslam âleminin ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer alarak, gözlerini dahi kırpmadan ölümün üzerine yürüdü. Bu hainin beni tehdit etmesi ilk değil, daha önce de FETÖ tarafından ölümle tehdit edildim. 'Biz kefenimizi giyerek bu yola çıktık' diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında devletimizin bekası, şehit ve gazilerimizin aziz hatıraları uğruna bir kere değil, bin kere ölürüz. Ey 1 dolara satılmış ruhlar, yüreğiniz yetiyorsa gelin."

Terör örgütü, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ü daha önce de hedef göstererek tehdit etmişti. Sincan Cezaevi'nde görülen FETÖ davasındaki duruşmalarda söz alan sanıklar ve avukatları, Kahramankazanlıların o gece Başkan Ertürk'ün yönlendirmesiyle direndiğini belirterek, Ertürk'ün hesap vermesi gerektiğini söylemişti. Ayrıca FETÖ'cü hesaplardan yapılan sosyal medya paylaşımlarında da Başkan Ertürk hedef gösterilmişti.

BAŞKAN ERTÜRK'E DESTEK

FETÖ'cü Faruk Aslan'ın, Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ü ölümle tehdit etmesine sosyal medyada vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Başkan Ertürk'e yaptıkları paylaşımlarla destek verdi.



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