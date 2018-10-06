Başından vurulan güvenlikçinin eşi: Eşimin aklı çocuk aklı gibi oldu

KONYA'da bir sitede özel güvenlik görevlisi Erdinç Koyuncu'yu (44) otomobille giderken husumetlileri sanıp, başından tabancayla vurarak ağır yaraladığı iddia edilen 2'si tutuklu, 5 sanığın yargılanmasına başlandı. Erdinç Koyuncu'nun eşi Sezer Koyuncu, "Bu olaydan sonra eşim çocuk gibi oldu. Başından vurulduktan sonra aklı sanki çocuk aklı gibi. Ben işe gittiğimde eşime oğlum bakıyor. Bu olaya kim sebebiyet verdiyse hepsinden şikayetçiyim" dedi.

Olay, geçen 9 Mart'ta merkez Meram ilçesi Saadet Mahallesi Ahmet Özcan Caddesi'nde meydana geldi. Havzan Mahallesi'nde bir sitede oturan Serdar A., otomobilinin anahtarını verdiği, sitenin güvenlik görevlisi Erdinç Koyuncu'dan misafirini evine bırakmasını istedi. Serdar A.'nın misafirini bırakmak için 42 BMV 32 plakalı otomobille yola çıkan Koyuncu'ya başka bir araçtan tabancayla ateş açıldı. Erdinç Koyuncu, başına isabet eden 2 kurşunla ağır yaralandı, yanındaki kişi ise yara almadan kurtuldu. Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve uzun süre yoğun bakımda kalan Koyuncu, daha sonra taburcu edildi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi. Şüphelilerin, ateş ettikten sonra beyaz kamyonetle Antalya Çevre Yolu'na doğru kaçtıkları tespit edildi. Polis, plakasını belirlediği araçta Fettah Doğanay (31), ağabeyi İsmail Doğanay (33) ve arkadaşı Ozan B.'nin (39) bulunduğunu saptadı.

ÖNCE ANTALYA'YA ARDINDAN SAMSUN'A KAÇMIŞLAR

Polis, şüpheli kardeşler Fettah Doğanay ile İsmail Doğanay'ın olayın ardından Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 gün kiraladıkları evde kaldığını, daha sonra da olaya karıştığı ileri sürülen akrabası M.D. (17) ile birlikte Samsun'a gittiklerini saptadı. Ozan B.'nin de yine olayı karıştığı iddia edilen Durmuş D. ile Konya'da saklandığını belirlendi. Polis, Samsun ve Konya'da düzenlediği operasyonla 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler ifadelerinde, Erdinç Koyuncu'yu, husumetli oldukları otomobilin sahibi Serdar A. sanıp vurduklarını söyledi. Şüphelilerden Fettah Doğanay ile İsmail Doğanay tutuklandı, diğer 3'ü serbest bırakıldı.

'EŞİMİN AKLI ÇOCUK AKLI GİBİ'

Hazırlananan iddianamenin ardından Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına Erdinç Koyuncu'nun eşi Sezer Koyuncu müşteki olarak katıldı. Sanıklar ve avukatları ise mazeret göstererek duruşmaya gelmedi. Eşinin yaralanmasına neden olan herkesten şikayetçi olduğunu belirten Sezer Koyuncu, "Eşim bu olayda başından vuruldu. Uzun süre hastanede yattı. Eşimin aklı çocuk aklı gibi. Ne olduysa bu olaydan sonra oldu. Ben ve çocuklarım mağdur olduk. Ben işe gittiğimde eşime oğlum bakıyor. Bu olaya kim sebebiyet verdiyse hepsinden davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Duruşma, müşteki ve tanıkların dinlenmesinin ardından ertelendi.



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