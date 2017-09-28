Başakşehir'de parfüm operasyonu

Polis ekipleri ihbarı değerlendirerek, bir sanayi sitesindeki işyerine baskın düzenledi. Operasyonda, ekipler çeşitli markalara ait yaklaşık 80 bin dolu şişe parfüm ve yaklaşık 100 bin parfüm şişesi, etiket, ambalaj, dolum makineleri ve presleme makinelerini ele geçirdi. Emniyet görevlileri işyerinde olayla ilgili bir kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.