Bartın'da, 'Meryem Ana' figürlü büst ele geçirildi

Ayhan ACAR/BARTIN, () - BARTIN'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda 'Meryem Ana' figürlü büst ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Büst, tarihi eser olup, olmadığının belirlenmesi için Amasra Müze Müdürlüğü'ne gönderilecek.

Bartın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Terkehaliller köyünde oturan O.Y.'de tarihi eser bulunduğu ihbarını almasının ardından harekete geçti. Ekiplerin savcılıktan arama kararı alması üzerine eve baskın yapıldı. Operasyonda 'Meryem Ana' figürlü, tarihi eser olduğu değerlendirilen büst ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.Y. hakkında, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. Jandarma, ele geçirilen eserin gerçek olup, olmadığının tespiti için büstü Amasra Müze Müdürlüğü'ne gönderecek.



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