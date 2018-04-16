Bartın'da kavşakta 3 araç çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Ayhan ACAR/BARTIN,() - BARTIN'da, kavşakta kamyon, kamyonet ve otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.00 sıralarında, Gölbucağı Mahallesi Çimento kavşağında meydana geldi. Çimento fabrikasından yük alan Nurettin Ergül idaresindeki 74 BR 730 plakalı kamyon ile 49 yaşındaki Yaşar Akçil idaresindeki 06 FK 3355 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Kontrolden çıkan kamyonet elektrik direğini yıkarak, orta refüje devrildi. 24 yaşındaki Nurullah Uçar idaresindeki 74 AN 277 plakalı otomobil ise kamyona çarptı.

Kazanın ardında fabrika görevlileri 112 Acil ve polise haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri otomobil sürücüsü Nurullah Uçar, kamyonet sürücüsü Yaşar Akçil ile 48 yaşındaki Ahmet Akçil, 43 yaşındaki Mehmet Bağrıyanak, 50 yaşındaki Mustafa Keleş ve 37 yaşındaki Yusuf Sarıel'i hastaneye kaldırdı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan Nurullah Uçar ile otomobildeki Yusuf Sarıel hayatını kaybetti. Hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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