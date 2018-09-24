Bartın'da göçükte ölen inşaat işçisinin cenazesi memleketine gönderildi

Ayhan ACAR/BARTIN, () - BARTIN'da, dün 400 yataklı hastanenin temel kazısı sırasında meydana gelen göçükte yaralanan kepçe operatörü Erkan Cumhur'un (38) sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşamını yitiren kamyon şoförü Hayati Erdoğan'ın (40) cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon'a gönderildi.

Şiremir Çavuş Mahallesi'nde, dün sabah saatlerinde 400 yataklı devlet hastanesinin temel kazısı sırasında göçük meydana geldi. Tonlarca toprak ve kaya parçası, temele aktı. Olayda temelde kamyona toprak dolduran kepçe operatörü Erkan Cumhur yaralanırken, kamyon şöförü göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Bartın Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Erkan Cumhur, akciğerlerinde yaşadığı sıkıntı nedeniyle Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Erkan Cumhur'un sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Göçük altında kalarak, kamyonun içinde hayatını kaybeden Hayati Erdoğan'ın cenazesi ise toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon'a gönderildi.



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