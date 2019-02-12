Bartın'da eski 2 komiser yardımcısına FETÖ'den gözaltı

Ayhan ACAR/BARTIN, () - BARTIN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, daha önce komiser yardımcılığından ihraç edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2010'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nı kendilerine sızdırılan sorularla kazandığı tespit edilen FETÖ/PDY mensuplarına yönelik soruşturması kapsamında, Bartın'da operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan eski 2 komiser yardımcısı yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.