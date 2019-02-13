Bartın'da 3 eve baskın düzenlendi, 13 silah ele geçirildi

BARTIN'da, jandarmanın 3 evde yaptığı aramada 4 tabanca, 9 av tüfeği, 10 dinamit lokumu, 10 gram esrar ve 15 gram kenevir tohumu ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama kararı ile Gökçekıran Köyü'nde yaşayan 3 kişinin evine baskın düzenledi. Evlerin çeşitli yerlerine gizlenen 4 tabanca, 9 av tüfeği, 10 dinamit lokumu, 10 gram esrar ve 15 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el konulurken, isimleri açıklanmayan 3 kişi gözaltına alındı.



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