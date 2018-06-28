Bartın'da 14 aracın lastikleri kesildi

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesine bağlı İlyasgeçidi köyünde 14 aracın lastikleri kimliği belirsiz kişilerce kesildi.

Olay, Kurucaşile İlyasgeçidi köyünde meydana geldi. 10 minibüs, 3 otomobil ile 1 tarım aracı olarak bilinen patpatın lastikleri dün gece saatlerinde bıçakla kesildi. Sabah saatlerinde araçlarının bütün lastiklerini kesildiği gören vatandaşlar büyük şok yaşadı. Vatandaşlar durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri parmak izi çalışması yaptı. 14 aracın sahipleri de şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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