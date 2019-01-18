Baro Başkanı Yeşilboğaz: 'İyi hal indirimi' kadın cinayetlerini meşrulaştırıyor

MERSİN Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, 2 yıl önce merkez Mezitli ilçesinde üniversite öğrencisi Feray Şahin'i (23) öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan polis memuru Fatih Burak Aykul'un (27) tahliye edilmesiyle ilgili yayımladığı mesajında; cinayet ve şiddete uygulanan iyi hal indiriminin, kadın cinayetlerini meşrulaştırdığını, bu nedenle iyi hal indiriminin kaldırılması gerektiğini belirtti.

Mezitli ilçesinde 19 Eylül 2017'de meydana gelen olayda, üniversite öğrencisi Feray Şahin, polis memuru Fatih Burak Aykul'un tabancasında çıkan tek kurşunla öldü. Aykul hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, geçen 9 Eylül'de karar açıklandı. Tutuklu sanık Fatih Burak Aykul'un 'bilinçli taksirle adam öldürmek' suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Mahkeme heyeti, yargılama süresince olayın kazara olduğunu savunan sanığa yurt dışı yasağı getirerek, tahliye kararı verdi.

'ADALET YERİNİ BULANA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Duruşmaya en başından beri gözlemci olarak katılarak takip ettiklerini belirten Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, karara tepki gösterdi. Yeşilboğaz, şunları kaydetti:

"Ülkemizin kronik meselelerinden birisi olan kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin azalması için önleyici tedbirler alınması gerekirken, ödül gibi cezalar kadın cinayetlerini meşrulaştırmaktadır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 82'nci maddesinde, 'Kasten öldürme suçunun sırf kadın saiki ile işlenmesi halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suça karşı indirim halleri uygulanmaz' ifadesi yer almaktadır. Yaşanan bu elim olayların en aza indirgenmesi için kadın saiki ile işlenen cinayetlerde verilecek cezanın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olması ve bu faillerin indirim nedenlerinden yararlanmalarına engel olunması gerekmektedir. Kadın cinayetlerinde iyi hal indirimi kaldırılsın. Çünkü iyi hal indirimi, kadın cinayetlerini meşrulaştırıyor. Mersin Barosu olarak, adalet yerini bulana kadar konunun takipçisi olacağız."



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