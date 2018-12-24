ADLİYEYE SEVK EDİLİRKEN AĞLADI, TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Rıza K.'nin araçtan indirildiği sırada ağladığı görüldü. Rıza K., basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Savıclıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Rıza K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Barışmaya çağırdığı kadını tabancayla öldürdü (2)
ADLİYEYE SEVK EDİLİRKEN AĞLADI, TUTUKLANDI Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Rıza K.'nin araçtan indirildiği sırada ağladığı görüldü. Rıza K., basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı....
ADLİYEYE SEVK EDİLİRKEN AĞLADI, TUTUKLANDI
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