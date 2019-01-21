Barınağa konulan köpek çalındı (2)

3 KÖPEK YARALI BULUNDU

Burdur'da jandarmanın köpek dövüşü ihbarıyla gittiği köyde bulunarak hayvan barınağına konulan Kangal cinsi köpek, gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalınırken, Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, jandarmanın köyde yaralı 3 köpek bulduğu belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Burdur merkez Askeriye köyü içerisinde köpek dövüşü yapılacağı bilgisi alınması üzerine, 20 Ocak 2019 günü saat 11.00 sıralarında Askeriye köyü sınırları içerisinde ekipler tarafından yapılan araştırmada 3 köpek yaralı vaziyette bulunmuştur. Konuyla ilgili köpek sahipleri tespit edilerek, bu şahıslara Burdur Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca bölgede yaralı olarak bulunan 3 köpek Burdur Belediyesi geçici hayvan barınağına teslim edilmiştir. İlimizde 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanması, hayvan haklarının ihlali ve kötü muamele konusunda takip ve denetimlerimiz hassasiyetle sürdürülmektedir" denildi.



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