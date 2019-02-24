Barda kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),()-İZMİT'te, barda çıkan kavgada bir kişinin tabancası ile kurşun yağdırması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi aralandı.

Olay gece saatlerinde, İzmit Kemalpaşa Mahallesi Yavuz Sokak'ta bulunan bir barda meydana geldi. Bara eğlenmeye gelen Orhan C., kardeşi Ahmet Sadettin C. ve Abdullah Sağlam burada akrabaları olduğu öğrenilen Sinan Y. ile karşılaştı. Başka bir masada alkol alan Sinan Y. bir süre sonra aralarında husumet olduğu öğrenilen Orhan C., Ahmet Sadettin C. ve Abdullah Sağlam'ın bulunduğu masaya geldi. Burada eğlenen 3 kişi ile tartışan Sinan Y., üzerinde bulunan tabanca ile masadakilere ateş açtı. Orhan C., Ahmet Sadettin C. ve Abdullah Sağlam kanlar içerisinde yerde kalırken, Sinan Y. ise olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Ağır yaralanan Abdullah Sağlam Kocaeli Devlet Hastanesi'ne, Orhan C. ve Ahmet Sadettin C. ise İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda başından vurularak ağır yaralanan Abdullah Sağlam, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZA YAPTI, TAKSİYLE KAÇTI

Olay yerinden 77 AAD 560 plakalı otomobil ile kaçan Sinan Y., Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde kaza yaptı. Burada aracını terk eden Sinan Y. bölgedeki bir ticari taksiye binerek kayıplara karıştı. Polis ekipleri Sinan Y. yakalamak için çalışma başlattı.

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